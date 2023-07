Klok voormalige kerk Schoonoord luidt weer

Jan Lageman besloot de kerk in 2021 te kopen en het Rijksmonument een woonbestemming te geven. Een van de huurders die er in 2022 in trok is Nico Westerhof. En hij wilde het kerktorentje met de klokken graag weer opknappen.

'Dikke mazzel'

"Alles zat onder de vogelpoep", zegt Westerhof. "Er zijn netten in de toren gehangen, zodat dat niet weer gebeurt." Ook zaten er allerlei kabels los. "We wisten niet of motor nog goed werkte. Maar de monteur kwam boven en herkende motor. Het lijkt erop dat hun bedrijf die een jaar of acht geleden heeft geïnstalleerd. Dus motor was dus vernieuwd en dat was dikke mazzel."