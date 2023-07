Icoon Bennie Wolbers stopt na 35 jaar: 'Ik zit nu tussen de spitskooltjes'

Een bekend gezicht uit Emmen zal vanaf komend seizoen niet meer (in functie) langs de (Zuidoost-)Drentse velden te zien zijn. Fotograaf en verslaggever Bennie Wolbers (78) legt na 35 jaar de camera, pen en microfoon neer.

Vanmiddag presenteert hij voor de laatste keer het sportprogramma van ZO!34 en dan zit het erop voor Wolbers.

Althans, bijna dan. "Helemaal niks doen is ook niks", zegt hij. Maar de journalist gaat zijn bestaan wel anders invullen. "Eerder was ik 24 uur per dag, zeven dagen per week bezig. Ging ik niet naar een sportwedstrijd, dan maakte ik foto's bij een 60-jarige huwelijk of een koninklijke onderscheiding. Of dan ging 's nachts de pieper en vloog ik uit bed om een bericht te maken over een ongeluk of brand."

Van spitsen naar spitskolen

Nu richt hij zich niet meer op journalistieke klussen, maar op klussen in en rond zijn huis of helpt hij familie of mensen uit de buurt. Dat blijkt ook wel, want voordat Wolbers aan de telefoon kan komen, moet hij nog even zijn stofmasker afdoen. "Ik ben aan het klussen bij huis. Dat moest ik eerder uitbesteden, maar nu heb ik er zelf tijd voor." Ook heeft hij de spitsen op het voetbalveld verruild voor spitskolen uit eigen tuin. "We hebben de plantenbakken in de tuin ingeruild voor groentebakken. Dat is ook hartstikke mooi om mee bezig te zijn."

Langzaam is Wolbers bezig overal een punt achter te zetten. En dat zijn nogal wat punten, want naast zijn journalistieke werk voor ZO!34, maakte hij artikelen, verzamelde hij sportuitslagen en maakte hij foto's voor (lokale) kranten en meerdere omroepen. Ook organiseerde hij de sportverkiezing van de gemeente Emmen. Dankzij hulp uit onverwachte hoek kan hij die werkzaamheden beter afsluiten. "Ik kijk met heel veel plezier terug op de afgelopen 35 jaar. Maar tijdens de coronatijd heb ik geleerd dat er andere dingen zijn dan radioverslag doen en dat die dingen ook hartstikke mooi zijn."

Geen multimiljonair