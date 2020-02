Stichting Het Pauperparadijs en gemeente willen overlast beperken

Stichting Het Pauperparadijs, gemeente Noordenveld en het Gevangenismuseum willen er alles aan doen om de hinder van een derde reeks theatervoorstellingen in Veenhuizen zoveel mogelijk te beperken. Drie gezinnen die overlast hebben, moeten aangeven waar vooral de pijn zit, en dat wordt dan in de vergunning opgenomen.

Zo willen de partijen de drie gezinnen tegemoet komen. De gezinnen willen naar de rechter om het theaterstuk tegen te houden. "Zij zien maar één oplossing, en dat is dat het niet door kan gaan. Daar loopt het klem", zegt directeur Peter Sluiter van het Gevangenismuseum.

Maat is vol

Sluiter reageert daarmee op de aankondiging van de drie gezinnen dat ze desnoods tot aan de de Raad van State het theaterspektakel willen aanvechten. Ze willen komende zomer niet nog eens voor een derde keer avond aan avond in het lawaai zitten van Het Pauperparadijs. Met slapeloze nachten tot gevolg. "De maat is vol, het spektakel zou één seizoen opgevoerd worden, zo is ons ooit plechtig beloofd dit is nu alweer de derde keer. Wij slapen er niet van, en waar eindigt dit", is hun bezwaar.

Burgemeester Klaas Smid, theaterproducent Wolter Lommerde en ook Sluiter begrijpen het punt van de bewoners wel, maar deze zomer géén theatervoorstellingen 'is dus geen optie'. "We hebben tegen de drie protesterende gezinnen gezegd dat ze nu zelf bij ons moeten aangeven wat hun ergste klachten zijn. En dan kijken wij wat we eraan kunnen doen om ze zoveel mogelijk tegemoet te komen", zeggen zowel burgemeester Smid als directeur Sluiter.

Voorwaarden strikt opvolgen

Ook producent Wolter Lommerde van Het Pauperparadijs wil er ook alles aan doen, om de mensen ter wille te zijn. "Alle voorwaarden die straks in de vergunning komen te staan, die volgen we strikt op." En als er dan toch klachten zijn, wil Lommerde ook dat zo snel mogelijk oplossen.

"Het is gewoon jammer dat zij zoveel overlast ervaren en dat het zoveel emoties bij hen oproept", zegt Lommerde. Hij kent hun problematiek en zat ook al eens uitgebreid bij de bezwaarmakers aan tafel. Hij wijst tegelijkertijd ook op het wél enthousiaste deel van Veenhuizen. "En dat zijn heel veel inwoners en ondernemers, die me blij aan de jas trekken. Dat ze het fijn vinden, dat het theaterstuk nog een keer komt. En natuurlijk het Gevangenismuseum en de gemeente. Anders waren we er ook niet aan begonnen."

Ik kan ze niet kwalijk nemen dat ze van hun democratisch recht gebruik maken om Het Pauperparadijs tegen te houden" Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld

Zowel burgemeester Smid als Lommerde nemen het de drie gezinnen 'absoluut niet kwalijk' dat ze bezwaar gaan maken zodra de vergunning er is, en ook naar de rechter willen. "Het is goed dat we in een land leven waar dat kan. Het is hun democratisch recht om er alles aan te doen om Het Pauperparadijs toch tegen de houden. Laat de rechter straks maar een afweging maken", zeggen beide.

Aan bel trekken bij overlast

Wel drukt Lommerde de bewoners op het hart, dat ze 'onmiddellijk aan de bel trekken zodra er bepaalde overlast is, waar iets aan te doen valt'. "We zijn ons wel bewust van onze verantwoordelijkheid", aldus de theaterproducent. "Het is misschien voor deze bewoners een open zenuw, en dus heel emotioneel allemaal. Maar het is niet zo dat ze absoluut niet gehoord worden", zegt Lommerde.

Zo laten ze bij de voorstellingen het publiek al aan de voorkant het terrein opgaan, en dus niet aan de achterkant van het museum aan de Oude Gracht waar de bezwaarmakers wonen. De wegbermen daar zijn ook afgezet, om zo parkeren van auto's door bezoekers te voorkomen. "We monitoren het geluid en zorgen daarbij ook voor geluidswerende maatregelen. Dus er wordt ook zeker wel naar hen geluisterd. Alleen kiest de gemeente voor een groter belang, namelijk om Veenhuizen op de kaart te zetten, en het economisch belang."

Zorgplicht

Burgemeester Smid beaamt dat. "Natuurlijk heb ik een zorgplicht voor al mijn inwoners in de hele gemeente. Maar ik heb een belangenafweging te maken, en die valt in het voordeel uit van Het Pauperparadijs. We hebben er baat bij, economisch en ook qua naamsbekendheid. Dat hebben we hard nodig straks om te komen tot een succesvolle overdracht van de historische gebouwen door Rijksvastgoed aan Stichting het Drentse Landschap, en met de officiële Unesco Werelderfgoedstatus. Dat pas allemaal erg goed in elkaar."

Volgens Smid wordt er op het gemeentehuis hard gewerkt aan het klaarmaken van vergunning, die net is aangevraagd. "Hoelang het duurt weet ik niet, want er moet nog van alles gebeuren, zoals controle van brandveiligheid, hoe er geluidsmetingen komen en er is nog ecologisch en monumentaal onderzoek nodig, want wat is de impact op het historische gebouw van het Gevangenismuseum." Smid zegt dat de bewoners straks voldoende tijd hebben om nog naar de rechter te stappen. "En dan mag de rechter zijn afweging maken."

'Geen Soldaat van Oranje'

Of de bewoners moeten vrezen voor nog meer langdurige, massale projecten, zoals Het Pauperparadijs, dat denkt burgemeester Smid niet. "Het wordt geen Soldaat van Oranje, dat zeker niet. Want nog een vierde keer Pauperparadijs hier, dat zie ik niet gebeuren."

Voor de toekomst willen de protesterende bewoners voorkomen dat het binnenterrein van het Gevangenismuseum 'jaar in jaar uit' als evenemententerrein dienst doet. Waardoor zij vervolgens opnieuw een hele zomer 'in de herrie' zitten.

'Geen evenemententerrein'

"Het is geen evenemententerrein", zegt Sluiter. "We zetten hier niet zomaar een kermis neer. Het is een binnenterrein en daar maken we gebruik van als er als museum een mooi verhaal over Veenhuizen hebben te vertellen. De ene keer doen we dat in de vorm van een speciale expositie of een activiteit, een andere keer in de vorm van muziek, of in een combinatie van theater en muziek. En met Het Pauperparadijs kunnen we het ontstaan van de strafkolonie maximaal vertellen."

Maar dat betekent volgens Sluiter nog niet, dat het telkens op die manier moet, en dan ook op het binnenterrein "Dat terrein is er, we kunnen het prachtig gebruiken als het nodig is, het bestemmingsplan laat dat ook toe.. Maar het moet wel passen bij het verhaal van Veenhuizen dat we willen uitdragen", besluit Sluiter.

