Wereldkankerdag: 'Het is heel fijn om ervaringen uit te wisselen'

Tijdens Wereldkankerdag wordt vandaag extra stilgestaan bij de impact van de ziekte, die in Nederland nog altijd doodsoorzaak nummer een is. In het pas geopende Hamelhuys in Assen is er ruimte om ervaringen te delen.

Activiteiten

"Je kan inlopen, je hebt geen afspraak nodig", vertelt naamgever van het huis Josje Hamel. "Je kunt lotgenoten ontmoeten, gesprekken voeren met gastvrouwen en gastheren en meedoen aan activiteiten." In het Hamelhuys kunnen kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en naasten boetseren, yogaën, massages krijgen en individuele gesprekken voeren met coaches.

Hamel zelf kreeg de ziekte zelf tien jaar geleden. "Gelukkig ben ik er nog, een waar wonder. Ik ben destijds afgekeurd voor mijn werk. Toen ben ik een inloophuis in Groningen gestart en nu dus in Assen."

Juist het (gedeeltelijk) afgekeurd worden om te werken tijdens de ziekte, is een van de redenen om het inloophuis op te richten. "Kanker doet heel veel met je. Je krijgt natuurlijk medische behandelingen in het ziekenhuis, maar je hebt ook allerlei vragen. Je zit met vermoeidheid. Je kunt vaak niet meer werken of gedeeltelijk werken", legt Huys uit. "Het is heel fijn om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten, dan voel je je minder alleen. Dan zie je dat meer mensen last hebben van dezelfde dingen. Het is ook leuk en fijn om samen activiteiten te doen, even de zinnen verzetten."

Pruiken

Een van de vrijwilligers is Anneke Greving uit Annen. De kapster hoopt dat op Wereldkankerdag mensen hun haar willen doneren in het huis. "Ik hoop dat ik meerdere mensen krijg die 30 centimeter van hun haar willen laten afknippen, want daar worden pruiken van gemaakt."

"Iedereen kent wel iemand die kanker heeft. Ik heb dat ook van heel dichtbij meegemaakt", vertelt Greving. "Mijn nicht kreeg kanker en die heb ik drie maanden verzorgd thuis. "Kanker heb je niet alleen. Het gaat de hele familie aan. Midden in de nacht op en neer naar het ziekenhuis", vertelt Greving. Simpelweg 'er zijn' voor iemand is belangrijk. "Het was een hele heftige periode, ik kijk er wel met veel trots en genoegen op terug en ze is er gelukkig nog."