Brand in conferentie- en recreatieoord in Bakkeveen

In een conferentie- en recreatieoord in Bakkeveen, net over de provinciegrens, heeft brand gewoed. Niemand raakte gewond, de ongeveer honderd gasten en het personeel konden het gebouw op tijd verlaten. Op het moment dat de brand uitbrak was er een bruiloft aan de gang.

De brand in het hoofdgebouw is korte tijd uitslaand geweest. Het vuur woedde vooral in het dak. De brand zou rond 19.00 uur zijn uitgebroken in een meterkast in de keuken. Later sloeg het over naar de eerste verdieping.