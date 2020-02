Emmenaar drie jaar cel in voor seksueel misbruiken stiefdochter

Een 72-jarige man uit Emmen moet drie jaar de cel in, omdat hij zijn stiefdochter tussen haar 8ste en haar 12de ernstig seksueel heeft misbruikt. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Het misbruik vond plaats tussen augustus 2014 en augustus 2018.

Ook moet de Emmenaar het meisje 8000 euro schadevergoeding betalen.

Eerst straf, dan behandeling

De officier van justitie eiste twee weken geleden drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk met een verplichte behandeling en een contactverbod met het slachtoffer en haar familie voor vijf jaar. De rechtbank vindt een deels voorwaardelijke straf niet passend vanwege de ernst van de zaak. De behandeling kan ook later, aan het eind van de celstraf, blijkt uit het vonnis. Het contactverbod heeft de man wel gekregen.

De moeder van het meisje kreeg in 2014 een relatie met de man uit Emmen. Hij paste op haar als haar moeder weg was en hielp haar bij het lezen, omdat het meisje dyslectisch was. De man verklaarde dat het meisje ook vragen over seks begon te stellen en dat hij seksuele voorlichting had gegeven. Hij ontkende het misbruik tijdens de rechtszaak twee weken geleden.

Genoeg bewijs

Toen ze 12 was en in groep 8 zat, schreef het meisje op haar iPad wat haar allemaal was overkomen en liet dat lezen aan haar broer. Die ging ermee naar hun moeder. Volgens haar bekende de Emmenaar het misbruik waarover haar dochter schreef wel gedeeltelijk toen zij hem ermee confronteerde.

Bij de politie werd het meisje gehoord in een speciale verhoorstudio voor kinderen. De rechtbank gelooft haar verhaal, omdat het erg gedetailleerd was en overeenkwam met wat ze eerder had opgeschreven op haar iPad. Verklaringen van vier anderen, onder wie de moeder en broer van het meisje, die ook bij de politie zijn verhoord, ondersteunen haar verhaal, aldus de rechtbank.

Overwicht

"Hij heeft op grove wijze misbruik gemaakt van de positie waarin zijn stiefdochter zich op dat moment bevond en van het overwicht dat hij had", aldus de rechtbank. In haar vonnis benadrukt ze dat de man het meisje erg vaak heeft misbruikt en dat het seksueel misbruik ook ernstig was. "In plaats van een steun- en voorbeeldfiguur voor haar te zijn, heeft hij haar psychische en lichamelijke ontwikkeling wreed verstoord."