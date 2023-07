In Beeld: Regen deert bezoekers Stadsfestival Hoogeveen niet

Vooral overdag was een poncho niet overbodig, maar ondanks de regen kwamen duizenden mensen naar het Stadsfestival Hoogeveen. Het was de tweede editie van het eendaagse muziekfestival en de organisatie is na afloop erg tevreden.

Het Stadsfestival was gisteren live te volgen op Radio en TV Drenthe. Er waren onder meer optredens van onder meer Bouke & The Elvis Matters Band, Suzan & Freek, MEAU en Jett Rebel. Vorig jaar was de eerste keer dat het Stadsfestival werd gehouden, toen trok het festival zo'n 7500. Dit jaar mikte de organisatie op 10.000 bezoekers. Het festival was volledig uitverkocht.