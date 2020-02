Inwoners Gieten willen 'verschoven fly-over' voor knooppunt bij verdubbeling N34

De provincie wil drie mogelijkheden onderzoeken om het fileprobleem op de N34 bij het knooppunt op te lossen. In Gieten willen ze de zogeheten 'verschoven fly-over'. In het dorp gaat een petitie rond waarin de provincie wordt opgeroepen om voor deze oplossing te kiezen. Frejan Bruins en Rikus Bartol trekken de kar.

Klaverblad is optie 1

De beste oplossing is volgens verkeersdeskundigen een klein klaverblad zoals dat bij Hoogeveen en Holsloot ligt. Dat is overigens ook de duurste. Een klaverblad zou zo'n 45 miljoen van de beschikbare 90 miljoen die gereserveerd is voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 opslokken. De initiatiefnemers van de petitie willen geen klaverblad.

Bartol: "Een klaverblad komt tegen Gieten-West aan te liggen. De bewoners zijn daar nu al niet blij met de geluidsoverlast van de N33 en N34. Maar als het klaverblad er komt, is wonen hier onmogelijk." Bartol heeft een sterk argument tegen het klaverblad, dat ook voor de provincie zwaar weegt: het in 2012 gebouwde OV-knooppunt moet dan worden afgebroken en een kilometer naar het zuiden weer worden opgebouwd. Bovendien maakt het de reistijd voor de bussen tussen Emmen en Groningen weer langer in plaats van korter.

Fly-over of verschoven fly-over

Een tweede oplossing is een fly-over van de N34 boven de bestaande rotonde. Bruins en Bartol vinden dit de slechtste oplossing. "Door de hoogte zal er veel geluid zijn, dat zich op die hoogte moeilijk laat reduceren. Bovendien moeten de op- en afritten ook hoger en moet de rotonde op de schop."

De derde oplossing komt volgens Bruins een beetje uit de koker van Bartol: de verschoven fly-over. "Als je de N34 opschuift in westelijke richting en daar de fly-over bouwt, hoeft hij niet zo hoog. Misschien kan hij wel op het maaiveld liggen, omdat de N33 daar verdiept ligt", zegt Bartol. Volgens Bruins scheelt dat zes decibel aan geluid in Gieten-West. "En 75 procent minder verkeer op de rotonde", vult Bartol aan. "Het OV-knooppunt kan dan gewoon blijven liggen."

Er zijn drie oplossingen voor het N33 N34 knooppunt Gieten (foto: Provincie Drenthe/RTV Drenthe)

Frejan Bruins en Rikus Bartol op de plek waar volgens hen de verschoven fly-over moet komen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

'Verdubbeling N34 bij Gieten is geen issue'

De provincie onderzoekt vier gebieden waar de N34 deels verdubbeld kan worden. Maar in alle varianten komt een deel van de verdubbeling bij Gieten in de buurt te liggen. De verdubbeling is volgens de petitiemakers geen issue in Gieten. "Iedereen ziet wel dat hier iets moet gebeuren aan de verkeerssituatie. Bewoners willen de verdubbeling aangrijpen voor betere geluidswerende maatregelen, die bij de vorige ombouw van de N34 achterwege bleven. Bovendien schuift de weg in de verschoven fly-over-variant op naar het westen, weg van de woonwijk."

De provincie Drenthe wil niet reageren omdat de onderzoeksplannen naar het knooppunt en de verdubbeling nog niet officieel zijn vastgesteld. Ze is al wel de boer op met de plannen. Donderdag tussen 16:00 en 20:00 uur is er een inloopbijeenkomst in restaurant Jimm's in Gieten. Dan willen Bartol en Bruins ook de petitie aanbieden.

Bij een klaverblad moet het huidige OV-knooppunt verdwijnen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)