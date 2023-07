Een kleine plezierjacht kwam vanochtend in de problemen op de Beilervaart in Hoogersmilde. De boot maakte water.

Het lek in de plezierjacht werd even voor 7.00 uur ontdekt. De brandweer werd ingeschakeld om te voorkomen dat de boot zou zinken. Door de brandweerlieden is een pomp ingezet om het water uit het vaartuig te halen.