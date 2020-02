Celstraf voor verslaafde man die graf 9-jarig meisje vernielde

,,Het is diep triest dat het juist in zo'n zaak op deze wijze moet mislopen." De officier van justitie ging vanmiddag diep door het stof in de rechtbank. Daar stond een 27-jarige man uit Schoonebeek voor de rechter voor diefstal en vernieling van een graf van een 9-jarig meisje.

De vader van het meervoudig gehandicapte meisje, dat in juni 2018 overleed, ontdekte de vernieling in oktober. Het gezin woont tegenover de begraafplaats in Emmer-Compascuum waar hun dochter begraven ligt en de vader bezoekt elke dag haar graf.

Fouten bij het Openbaar Ministerie

Zo ook op 22 oktober. Bij aankomst zag de man dat er een windlicht vernield was en een led-kaars gestolen. Tot zijn ontsteltenis was het een dag later weer raak. De vader spoorde via Facebook de dader op en leverde hem een week later af bij het politiebureau in Emmen.

De zaak stond in eerste instantie begin januari al op de agenda, maar werd toen uitgesteld omdat er nog geen reclasseringsrapport lag. Dat rapport was er vandaag door meerdere fouten aan de kant van het Openbaar Ministerie nog steeds niet, maar de politierechter besloot de zaak toch inhoudelijk te behandelen.

Geen plek in de afkickkliniek

De vraag die daarbij centraal stond was hoe het nu verder moest met de verdachte, die al vanaf zijn elfde verslaafd is aan harddrugs. De 27-jarige heeft zelf aangegeven dat hij opgenomen wil worden in een verslavingskliniek, alleen daar is nog geen plek. Ook heeft geen onderdak en is het risico dat als hij nu zonder behandeling vrijkomt, hij weer in zijn oude verslavingsgedrag terugvalt.

De man zit inmiddels 101 dagen vast. Zijn advocaat vindt dat lang genoeg en wil dat de man onmiddellijk vrijkomt. De officier van justitie is het hier in grote lijn mee eens maar wil dat de man zodra hij vrijkomt wel onderdak heeft. Daarom eist hij 110 dagen cel, waarvan 101 dagen voorarrest af worden getrokken. Door deze constructie heeft de reclassering 9 dagen om onderdak voor de man te regelen.

Hogere straf

De vader van het meisje heeft geen schadevergoeding geëist. ,,De emotionele schade is niet terug te krijgen. En we willen dat hij zijn problemen oplost. Daar helpt een geldboete niet bij", verklaarde hij in de rechtbank.

De rechter legt de man een hogere straf op dan de eis van de officier. Dat komt omdat de man ook terecht staat voor het in het bezit hebben van 20 gram speed en ruim 1300 gram GHB. Ze legt de man dan ook een celstraf op van 161 dagen met aftrek van het voorarrest. De man blijft dan nog twee maanden vastzitten.