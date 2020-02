Dartwalhalla op zolder; 'Mensen kijken hun ogen uit'

In het kamertje in Emmer-Compascuum staat een tafel met daarin 104 verschillende setjes dartpijlen opgesteld. "Je begint met twee setjes en binnen twee jaar heb je dit. Ik vind het gewoon geweldig", zegt hij terwijl hij om zich heen kijkt. "Ik kan hier veel tijd doorbrengen."

Dartpijlen staan opgesteld op een tafeltje (foto: RTV Drenthe)

'Nooit meer een betere'

De pijltjes koopt hij op internet. Internationale dartlegendes hebben met een setje van dezelfde soort gespeeld. "De mooiste is de speciale uitgave van Raymond van Barnevelds afscheid", zegt Tapper. Het is een van de weinig pijlen die netjes in een doosje bewaard worden. "Hier speel ik absoluut niet mee, dat vind ik zonde. Als er iets kapot gaat dan is er geen vervanging meer." Van de set dartpijlen werden 2.500 stuks gemaakt.

Tapper is groot fan van Van Barneveld. Dankzij 'Barney's' wereldkampioenschap in 1998, raakte Tapper in de ban van darts. "Het 'one-hundred-and-eighty' vind ik gewoon geweldig mooi om te horen." Als onderdeel van Van Barnevelds afscheidstour stond Nederlands bekendste darter vorige week in Groningen. Tapper zocht hem op en ging met hem op de foto. "Ik zei tegen hem: je blijft mijn nummer één van Nederland. Er komt nooit meer een betere."

Als laatste toevoeging aan zijn collectie krijgt Tapper een setje flights (de vleugeltjes van de dartpijl) met daarop het RTV Drenthe-logo. "Ik vind ze hartstikke mooi. Die ontbraken nog aan mijn verzameling! Ze krijgen een speciaal plekje" En of die collectie ooit compleet is? "Het is nooit klaar", zegt Tapper. Hij wijst naar het tafeltje waarin de dartpijlen staan. "Er is nog ruimte voor meer."