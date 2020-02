FC Emmen moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

In 2015 kwam het bedrijf van algemeen directeur Gert Veenstra als Noordlease op het shirt van FC Emmen. "We begonnen op de rug, om meer exposure te krijgen in de regio Drenthe. Dit bleek een succes en toen een jaar later de kans zich voordeed om bij de toen nog eerstedivisionist hoofdsponsor te worden, hebben we dat dan ook onmiddellijk gedaan. Dat heeft enorm positieve effecten gehad op onze naamsbekendheid en uitstraling", aldus Veenstra.

"Inmiddels is FC Emmen eredivisionist geworden en daar zijn wij, inmiddels Hitachi Capital Mobility geworden, enorm trots op. Trots op de club, trots op de supporters en blij dat we in deze mooie jaren hebben samengewerkt. Dankzij het hoofd- en shirtsponsorschap bij FC Emmen hebben wij onze commerciële doelstellingen bereikt en onze naamsbekendheid vergroot."

FC Emmen-directeur Ben Haverkort: "In november zijn Gert en ik om tafel gegaan en daarin heeft hij aangegeven te stoppen als hoofdsponsor, maar wel als sponsor aan de club verbonden wil blijven. We zijn nog in gesprek over hoe we dat gaan invullen. Op het eind van het seizoen zullen we Gert en Hitachi Capital Mobility op een mooie manier bedanken voor hun steun als hoofdsponsor in de afgelopen jaren."