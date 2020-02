Inwoners Noordenveld denken mee over voorzieningen in de wijk voor project Wij Buurten

"Goedemiddag, wilt u misschien een enquête invullen? Wij onderzoeken waar mensen in de Bomenbuurt behoefte aan hebben", klinkt het door de wijk in Roden.

Zes mensen van Welzijn in Noordenveld (WiN) gaan voor het project 'Wij Buurten' de deuren bij langs om te kijken of bewoners voorzieningen missen en wat er nodig is om langdurig met plezier in de wijk te wonen. Door middel van een aantal vragen op een flyer probeert WiN het gesprek met inwoners aan te gaan over de opzet van algemene collectieve voorzieningen in hun buurt.

Vandaag werden de eerste flyers met vragenlijsten uitgedeeld in de Bomenbuurt in Roden. Ook kan de vragenlijst online worden ingevuld. Hoeveel reacties WiN verwacht? "Geen idee. We gaan het zien", vertelt projectmanager Esther Nicolai.

Plezierig wonen

In totaal heeft WiN twee jaar en acht maanden om alle dorpen en wijken in de gemeente te benaderen. "We hebben een strak schema. Elke zes weken zijn wij in een andere buurt te vinden", legt de andere projectmanager Femma Bezu uit. In die zes weken wordt het gesprek aangegaan met inwoners, organisaties en verenigingen om te achterhalen wat nodig is zodat inwoners zo lang mogelijk met plezier in de gemeente blijven wonen.

Samenwerking met gemeente

Na het inventariseren en analyseren gaat WiN samen met de gemeente de resultaten bekijken. Op die manier moet duidelijk worden aan welke voorzieningen behoefte zijn en welke worden gerealiseerd.

Nog tot 14 februari kunnen de inwoners van de Bomenbuurt hun vragenlijst invullen. Daarna worden de lijsten in de Rodense wijk Mensingeveld verspreid.