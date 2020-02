Domino Day komt terug: 'Teamspirit is belangrijkst tijdens het bouwen'

In 1999 was Domino Day in Zuidlaren (foto: ANP KIPPA)

Na elf jaar komt Domino Day terug. Het bekende evenement met de dominosteentjes begon ooit in de WTC Expo in Leeuwarden, en verhuisde daarna voor twee jaar, 1999 en 2000, naar de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren.

Erik Jeuring woonde in 1999 in Emmen, en was één van de bouwers die Domino Day in Zuidlaren mogelijk maakte: "Ik heb me toen aangemeld, en moest vervolgens naar een bouwdag in Tilburg. Daar moesten we een soort van auditie doen, steentjes neerzetten, kijken of je stressbestendig bent en zo." Jeuring herinnert zich vooral nog de spanning: "Het ging om héél veel steentjes. En we waren met veel bouwers. Je werkt echt ergens naar toe."

Psychologen aanwezig

Acht weken lang, veertig uur per week op je knieën zitten en steentjes neerzetten. "Dat is wel zwaar. Af en toe had je pauze, en dan was er ook wel van alles voor je geregeld, er werd goed voor ons gezorgd hoor!" zegt Jeuring. "Er liepen zelfs psychologen rond. Als je per ongeluk een aantal steentjes had laten vallen dan kon je met hen praten, als je dat wou." Op de vraag of Jeuring zelf ook wel eens wat stenen heeft omgegooid antwoord hij lachend: "Gelukkig niet, nee! Maar ik heb ze wel horen vallen. Dan hoor je dat geratel en dan denk je 'Oh help!'. "

Wat op zo'n moment goed helpt, is de teamspirit, weet Jeuring. "Je doet het met zijn allen, en als er iets misgaat vang je dat ook met zijn allen op. Ik kan me niet herinneren dat er dan mensen boos werden of zo."

Domino D-Day

Na acht weken bouwen was het zover: De dominostenen mochten om. "In eerste zeven weken doe je lekker je ding, samen met de andere bouwers. Hartstikke gezellig! De laatste week komt er ineens van alles bij kijken. Een regiewagen, camera's, bekende Nederlanders die in en uit lopen. Er gebeurde heel veel die laatste week, dan zie je ineens dat het een tv-productie is. "

Het is gelukt, er gingen genoeg steentjes om en het record is gevestigd. Jeuring: "Dik feest was dat toen! Dat was erg gezellig ja. Of ik dit jaar weer mee doe?" Jeuring lacht. "Dat denk ik niet. Ik zou het zo doen, maar de omstandigheden zijn er nu niet meer naar. Toen studeerde ik, nu heb ik een baan. Maar ik ga absoluut wel kijken!"

Domino Day 1999