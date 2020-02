FNV Noord-Nederland wint belangrijke zaak voor ambulante medewerkers

Een medewerker van de ZorgZaak in Hoogeveen is in het gelijk gesteld over het uitbetalen van reistijd van en naar cliënten. (foto: Google)

Een medewerker van de ZorgZaak in Hoogeveen is in het gelijk gesteld over het uitbetalen van reistijd van en naar cliënten. De FNV spreekt van een belangrijke overwinning. Het is aanleiding om vergelijkbare situaties in Noord-Nederland te onderzoeken.

Volgens de FNV vinden steeds meer zorginstellingen dat reistijd van en naar werk, maar ook tussen afspraken van cliënten eigen tijd is. "Dat is natuurlijk te zot voor woorden", vertelt Josee Houben, jurist van de FNV. "Je komt niet bij de cliënt zonder de reistijd af te leggen. Het cao is daar altijd heel duidelijk in geweest, dat het onder werktijd valt. Maar de laatste tijd is erin geslopen dat werkgevers het niet meer zijn gaan betalen."

Een medewerker van de ZorgZaak in Hoogeveen vond dat onterecht en spande in december met succes een rechtszaak aan. Met de uitspraak wil de FNV naar meer werkgevers om geld te vorderen. "In het Noorden maken ambulant medewerkers relatief veel uren in de auto. Medewerkers rennen van hot naar her. Als mensen het goed geadministreerd hebben, kan dat ook met terugwerkende kracht gevorderd worden."

Schrijnend

Het overgrote deel van de mensen die in de zorg werken, zijn de ambulante medewerkers. Volgens Houben telt Noord-Nederland ongeveer 125.000 ambulante thuiszorgmedewerkers, van wie ongeveer 8000 in Drenthe zitten. Houben vindt het vaak schrijnend wat ze van cliënten hoort. "De lonen in de zorg zijn vaak al niet hoog. Mensen die op kantoor zitten krijgen hun reistijd vaak wel vergoed, dus waarom kunnen mensen die onderweg zijn in die uren niet betaald krijgen?"

Zo hoorde ze laatst het verhaal van een cliënt die in een weekend naar haar afspraken 20 kilometer moest fietsen tegen een vergoeding van 1,10 euro per dag. "Heel veel mensen hebben dat en dat varieert van 3 tot 5 cliënten tot soms wel 15 of 20 cliënten op een dag. Er zijn mensen die in een weekend 100 kilometer fietsen. En daar krijgen ze 3 euro fietsvergoeding voor. Die vrouw heeft dan 6 tot 7 uur gefietst, allemaal in eigen tijd. Daar kan ik echt heel boos om worden."

Wat betreft de rechtszaak tegen de ZorgZaak in Hoogeveen heeft de medewerker dagelijks de administratie bijgehouden. In totaal gaat het om ongeveer 5000 euro wat gevorderd wordt. Of de ZorgZaak in hoger beroep gaat is nog onduidelijk.