Vrijspraak voor mishandeling vriendin: rechter twijfelt over 'opzet'

Een 44-jarige man uit Emmen is dinsdagmiddag vrijgesproken voor het mishandelen van zijn vriendin. Hoewel de politierechter in Assen wel denkt dat de man zijn partner heeft verwond, ziet hij te weinig bewijs om de man te veroordelen.

De man zou afgelopen zomer tijdens een ruzie zijn vrouw in het gezicht hebben geslagen en op haar borstbeen zijn gaan zitten. Daarbij is zij zo ernstig gewond geraakt, dat ze naar het ziekenhuis moest. Daarnaast verwijt het Openbaar Ministerie de man, dat hij haar gewond heeft achtergelaten in het huis, waar ook hun twee kleine kinderen waren.

'Van de trap gevallen'

De vrouw heeft na de mishandeling haar huisarts gebeld en gezegd dat ze van de trap was gevallen. De huisarts heeft de politie ingeschakeld. Ondanks dat de vrouw in eerste instantie bij de politie verklaarde dat ze door haar partner in het gezicht was geslagen, ontkent ze dit bij de politierechter. Daar zit ze, omdat haar vriend haar als getuige heeft laten oproepen.

Volgens de man klopt er weinig van het politieonderzoek. "De politie heeft haar veel in de mond gelegd'', verklaarde hij. De verwondingen zouden zijn ontstaan omdat de vrouw was gevallen. "Er is echt niet geslagen. Ik heb haar nooit pijn willen doen", aldus de Emmenaar.

Korte metten

De officier van justitie maakt korte metten met de klacht over de politie. "De politie heeft de taak om dit te onderzoeken. Er is absoluut niet overtrokken gereageerd." Ook de rechter is duidelijk op dit standpunt. "Ik wil geen woord van kritiek over de politie horen.''

Door de wisselende verklaringen eist de officier geen straf voor het slaan. ,,Het is een lastige vraag of het bewezen kan worden. Dat de tweede verklaring anders is kan uit angst zijn, of uit loyaliteit of het is echt zo gegaan.'' Wel vindt ze dat het bewezen is dat de man op haar borstkast is gaan zitten en haar heeft geduwd. Ze eist daarom een taakstraf van zestig uur met een proeftijd van twee jaar.

Vrijspraak

De rechter gaat hier niet in mee. "Ik denk dat u dat letsel heeft bezorgd. Dat komt niet zo uit de hemel vallen. De vraag is echter of het met opzet is gedaan. Daar twijfel ik aan. Ik kom daarom tot vrijspraak.''