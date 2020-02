Dijkgraaf Hunze en Aa's helpt 'kwetsbaar' Burkina Faso

Het bezoek van Ten Brink, tevens portefeuillehouder internationale zaken van het waterschap, is onderdeel van de zogeheten Blue Deal. De projecten die in het kader daarvan worden uitgevoerd, moeten twintig miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende en schoon water. Ook moeten zij beschermd worden tegen water. Waterschap Hunze en Aa's brengt onder andere in Burkina Faso haar kennis en expertise over op het gebied van waterbeheer.

Vooruitgang

Ten Brink wil weten hoe nuttig de hulp uit Nederland is. "Ik ga een aantal projecten in Burkina Faso bij langs en ga praten met de overheid daar. Ik wil horen van de mensen daar wat het effect is van onze inspanningen", zegt hij.

Volgens de dijkgraaf kan het Afrikaanse land nog veel vooruitgang boeken. "Er wordt bijvoorbeeld nog veel goud gewonnen. Daarbij is sprake van een hoog watergebruik en vervuiling. De vraag is hoe je daarmee omgaat en hoe je dat gaat verbeteren. Ook proberen we te helpen met de organisatie van het waterschap daar."

Ten Brink vertrekt dinsdag naar Burkina Faso.

Lees ook: