Bakkeveens huwelijksfeest in rook op: 'Een heel bijzondere bruiloft'

De meeste mensen hopen dat hun huwelijksdag de mooiste dag van hun leven mag zijn. Voor het bruidspaar dat afgelopen zaterdag hun trouwfeest vierde bij Nieuw-Allardsoog in Bakkeveen zal dat niet anders zijn geweest. Door een grote brand tijdens het feest werd het in ieder geval een onvergetelijke avond.

Een deel van de feestlocatie in de bossen bij Bakkeveen is door de brand, die in de keuken begon, vernietigd. Vijf van de twaalf zalen van het complex zijn voorlopig onbruikbaar, en ook het werk in de keuken ligt voorlopig stil.

"Er waren zo'n 85 gasten op de bruiloft", vertelt Anne de Vries, door de eigenaren van Nieuw-Allardsoog gevraagd het woord te doen, bij Omrop Fryslân . "Die zijn snel geëvacueerd en meteen naar een andere locatie op het terrein gebracht. Dat zorgde voor een aparte situatie, want de brandweer was bezig met bluswerkzaamheden, terwijl het feestje even verderop zo goed mogelijk doorging."

Huwelijksreis

De Vries had gisterochtend nog even contact met het bruidspaar, dat intussen op huwelijksreis is. "Ze zijn blij dat er geen mensen gewond zijn geraakt. Ze hadden het over een 'heel bijzondere' bruiloft."

Volgens Marko Kinderman van de Friese brandweer ontstond de brand net voor zeven uur 's avonds. Omdat het vuur snel om zich heen greep, is opgeschaald naar grote brand. "Korpsen uit drie provincies zijn bezig geweest met de bestrijding. Toen we aankwamen kon je de vlammen uit het dak zien, toen was het al niet meer veilig om naar binnen te gaan."

Burgemeester

Omdat de impact toch wel groot was, kwam de burgemeester van gemeente Opsterland nog even langs om poolshoogte te nemen. "Die is even langsgekomen om te kijken hoe iedereen eraan toe was."