Profs starten in Westerbork bij NK wielrennen

Westerbork is in juni de startplaats van het NK wielrennen voor zowel de elite-mannen als -vrouwen. Beide categorie├źn finishen op de vernieuwde VAM-berg in Wijster. De vrouwen rijden zaterdag hun wedstrijd, de mannen volgen zondag.

Ook in 2009 had Westerbork al een prominente rol in de wielerwereld. Als doorkomstplaats van de Ronde van Spanje organiseerde het dorp toen een wielerfeest van een week lang. Bij de doorkomst van de renners was het een drukte van belang.

Selectieve finaleronde

De elite-mannen zullen in Drenthe een wedstrijd over 223 kilometer rijden. Ze moeten daarbij 34 keer over de VAM. De vrouwenwedstrijd gaat over 146 kilometer met 20 passages van de VAM-berg.

Om het kampioenschap zo selectief mogelijk te maken, rijden zowel de mannen als de vrouwen de laatste 35 kilometer op een omloop van slechts zeven kilometer. Hierdoor wordt de hersteltijd tussen de venijnige klimmetjes gehalveerd.

Andere categorieën starten op VAM

De overige zes categorieën: de elite-zonder-contract, beloften, junioren (m/v) en nieuwelingen (m/v) zullen zowel starten als finishen op de VAM-berg in Wijster. Alle categorieën rijden hun wedstrijd op een parcours van 14,7 kilometer waarbij in iedere ronde twee keer de VAM bedwongen moet worden.

Bij het NK staan in drie dagen tijd 1200 renners aan de start.

Programma

Vrijdag 19 juni: elite-zonder-contract, beloften, junioren

Zaterdag 20 juni: elite-vrouwen, junior-vrouwen, nieuwelingen m/v

Zondag 21 juni: elite-mannen

