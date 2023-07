ADF Samski en Alessio: deze 16-jarige haalt ze naar Meppel voor Riverside Festival

Niet eenmalig

15 juli is het zover. "We verwachten zeker 800 bezoekers", zegt hij. Die zijn verdeeld over twee sessies. In de middag is er een junioreditie voor de jeugd tot 16 jaar. In de avond gaat het los voor de jeugd vanaf 16 jaar. "Jonger kom je dan ook niet het terrein op", zegt Miranda Hendriks namens ZoDus Livecollectief. Deze organisatie, die ervaring heeft met concerten, festivals en evenementen in Meppel, helpt Mats bij het opzetten van het festival.