Wethouder Dennis Bouwman van Midden-Drenthe vertrekt

Dennis Bouwman stopt na zeven jaar met zijn werk als wethouder van Midden-Drenthe. In een verklaring schrijft Bouwman dat zijn functie 'pittig' is geweest en het tijd is voor een nieuwe uitdaging.

"Daarom heb ik besloten om dit najaar te gaan stoppen als wethouder, en mijn horizon te verbreden en ruimte te nemen voor een andere functie." Ergens in het najaar legt Bouwman zijn taken als wethouder neer. Wanneer dat gebeurt is afhankelijk van de benoeming van zijn opvolger. Wie dat wordt, is nog niet bekend.