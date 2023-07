Gemeente wil onderduikersmuseum Nieuwlande jaarlijks subsidie geven

Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande krijgt een vaste, jaarlijkse subsidie van 25.000 euro van de gemeente Hoogeveen. Met dat bedrag kan het bestuur het museum verder uitbreiden. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel.

De Duikelaar vertelt het verhaal over onderduikers in het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gerwin Schoonewille, voorzitter van het museum, kan zijn geluk niet op met het voorstel. "We zijn ontzettend dankbaar. Met het geld kunnen we straks meer tentoonstellingen realiseren en onze activiteiten verder uitbouwen. Zonder subsidie zou dat lastig worden en heel lang gaan duren."

'Belangrijke rol'

De Duikelaar zet zich sinds 2017 in om verhalen te vertellen van onderduikers en hun 'gastgezinnen' in Nieuwlande. Dat doen ze met tentoonstellingen en digitale presentaties. Een belangrijke taak, vinden de fracties van Gemeentebelangen en PvdA. Zij opperden eerder al dat het college in gesprek moest gaan om te kijken naar een structurele subsidie.

Dat is gelukt. Wethouder Mark Tuit, die de gesprekken met het bestuur voerde, benadrukt hoe belangrijk het werk van het museum is. "De Duikelaar speelt een enorme rol in het blijven vertellen van de verhalen die de geschiedenis van onze regio vormen. Van deze donkere periode in onze geschiedenis moeten we leren." Met het geld wil de gemeente het werk van De Duikelaar belonen. De raad buigt zich later dit jaar over het voorstel, tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting.

Verbouwing

Het extra steuntje in de rug is welkom in Nieuwlande. Het museum is altijd afhankelijk geweest van incidentele subsidies en donaties. Inkomsten kwamen met name uit de verkoop van toegangskaartjes, rondleidingen en activiteiten voor groepen. Dat doet de groep met zestig vrijwilligers en een bestuur dat niet betaald krijgt.

Het museum kon zonder de subsidie niet veel extra doen. En dat terwijl de kosten wel stegen, bijvoorbeeld door de hoge energieprijzen. Eerder dit jaar ging het gebouw nog op de schop. De entree is aangepakt en de expositiecapaciteit is verdubbeld. Ook zijn de vloeren en plafonds van verschillende ruimtes opgeknapt en is het gebouw toegankelijker voor mindervaliden.

De kosten voor de verbouwing kwamen uit op ongeveer 115.000 euro. Die verbouwing is grotendeels betaald door middel van een Europese subsidiepot, geld van de provincie Drenthe en andere fondsen. Inmiddels is een nieuwe expositie te zien genaamd Mama komt me wel halen. De tentoonstelling is gebaseerd op een uitspraak van Hermien Post. Zij was de dochter van bekende verzetsman Johannes Post uit Nieuwlande en zat zelf ondergedoken.

Nieuwe ideeën

Schoonewille en alle vrijwilligers hebben zelf wel een idee wat ze willen gaan doen met de subsidie. Ze willen nog dieper graven in de geschiedenis van de onderduikers. "Dus kijken of er meer individuele verhalen te vertellen zijn van mensen die we nog niet kennen. Hopelijk kunnen we die dan toevoegen aan de tentoonstelling."

De tentoonstelling Mama komt me wel halen gaat over kinderen die ondergedoken hebben gezet. De groep hoopt de expositie ook uit te breiden. Verder zijn er plannen om lespakketten voor scholen te maken over de geschiedenis van het dorp. "Alles om de jeugd kennis te laten maken met dit belangrijke verhaal uit de Tweede Wereldoorlog", aldus Schoonewille. "Als de lesstof wordt gebruikt op scholen, komen de kinderen wellicht naar het museum. We hopen zo een jonge groep aan te boren, want dat is echt belangrijk."