Twee Emmenaren opgepakt voor vuurwerkexplosie bij auto

De politie heeft twee Emmenaren aangehouden voor het veroorzaken van een explosie in Emmen. Ze zouden afgelopen oktober zwaar vuurwerk hebben laten ontploffen bij een auto aan de Stienackers in de wijk Angelslo.

Beide mannen, 19 en 20 jaar oud, zitten vast en worden verhoord. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij nog twee andere explosies in Emmen.

Twee andere explosies

Zo was bij dezelfde auto aan de Stienackers, die in oktober al zwaar was beschadigd, op 8 november opnieuw een explosie. "Ook hier werd mogelijk gebruik gemaakt van zeer zwaar vuurwerk. Het voertuig raakte onherstelbaar beschadigd", schrijft de politie.