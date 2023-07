De buxusmot blijkt een lastige klant: 'Mijn haag is helemaal vernield, wat nu?'

De buxusmot is afkomstig uit Azië, met name in China, Japan en Zuid-Korea laat de vlinder zich veel zien. Via de import van buxusstruiken naar Duitsland kwam de vlinder ook naar ons land. Volgens de Vlinderstichting werd de buxusmot voor het eerst in 2007 in ons land gesignaleerd, maar niet gelijk in Drenthe. Het diertje hield zich in beginsel op in het rivierengebied van Nederland. Dat staat onder meer te lezen op de site van de Vlinderstichting