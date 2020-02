Schaapskudde Exloo kan nu 'echt verder' met opnieuw een andere herder

Kees van Wijngaarden van de Stichting Schaapskudde Exloo is blij met de nieuwe herder. "Het was de afgelopen tijd wat behelpen. We hadden een tijdelijke verzorger voor de kudde. Nu kunnen we weer echt verder."

Al tijden is het hommeles bij de schaapskudde van Exloo. Nieuwe herder Mark Schrale is de zoveelste herder op rij. Desgevraagd wil hij het niet meer over het verleden hebben. "Ik wil me focussen op de schapen en ik wil het op mijn manier gaan doen."

Eén van de punten waar het de afgelopen tijd veel om te doen is geweest is het lopen met de schaapskudde door het dorp. De kudde gaat dagelijks vanuit de schaapskooi midden in Exloo naar de hei buiten het dorp. Die tocht maakt Schrale, die sinds 1 februari is begonnen, wel weer.

