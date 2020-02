Kinderen vragen boswachter hemd van het lijf in de ROEG! Hoek

Naast het thema 'Vogels in de winter' werd er van alles besproken over de natuur. Henckel had zelf geweien en een opgezette das meegenomen. De kinderen waren hiervan erg onder de indruk. Maud vond de middag heel leuk, vooral door alle verhalen over de natuur. Ze vroeg zich af hoe het kan dat de regenboog alleen te zien is tijdens zon en regen. Ook Noud vond het erg leuk dat de boswachter langskwam.

'Kinderen komen te weinig buiten'

Volgens Henckel laat de belangstelling zien dat kinderen de natuur erg interessant vinden. Wel is hij van mening dat kinderen te weinig buiten komen. "Vroeger kwamen de kinderen veel vaker in het bos. Nu zitten ze toch vooral achter de computer", aldus Henckel. Daarnaast vindt hij het belangrijk om dit soort activiteiten te organiseren om kinderen zoveel mogelijk mee te geven over de natuur.

Boswachtervragenuurtje in Gieten

Morgen, donderdag 6 februari, is er om 14.30 uur in de ROEG! Hoek in Gieten een vragenuurtje met boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.