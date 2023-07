Assen is bijna door grote bedrijfskavels heen en wil Messchenveld uitbreiden

Assen wil nu toch bedrijventerrein het Messchenveld aan de noordkant van de gemeente uitbreiden. Er zijn snel meer grote bedrijfskavels nodig, want op het Werklandschap Assen-Zuid zijn bijna alle kavels vergeven.

"De totale voorraad in Assen aan bedrijfsgrond is op korte termijn uitgeput, en er is behoefte aan nieuwe locaties. Het doorontwikkelen van het Messchenveld kan de grote vraag naar bedrijfskavels in de regio beantwoorden", schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.

Snel groeiende vraag

Jaren geleden besloot Assen het Messchenveld niet verder te ontwikkelen, om te voorkomen dat er een overaanbod aan bedrijfsgrond zou komen. Op het huidige Messchenveld was nog volop ruimte. En de focus van het stadhuis, voor het binnenhalen van grote bedrijven, lag vooral op het nieuwe paradepaardje Assen-Zuid.

Maar daar is de verkoop van kavels in zo'n stroomversnelling terecht gekomen, dat Assen bijna het bordje 'uitverkocht' moet ophangen. Landelijk is er volgens de gemeente een groeiende vraag naar bedrijfskavels.

M&G Group en Sluyter

Volgens het college zijn nagenoeg alle kavels verkocht op het westelijke deel van bedrijvenpark Assen-Zuid. Het duurzame tankstation DCB Energy kwam er als eerste, waarnaast inmiddels Burger King en McDonald's zijn gevestigd. De M&G Group is er vorig jaar bijgekomen, en transportbedrijf Sluyter Logistics bouwt er een nieuw onderkomen.

Afgelopen week kreeg WellGear uit Westerbork, met 300 werknemers, voor Assen-Zuid een omgevingsvergunning. Ze bouwen er een opslagloods en kantorencomplex op drie hectare grond. Daarmee is zo'n twintig hectare bezet, en er is nog grond in optie. De verwachting is dat eind 2024 alle kavels verkocht zullen zijn.