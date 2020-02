'Verbonden in verhalen' is thema van culturele gemeente Coevorden

Coevorden is Culturele Gemeente in 2021 en 2022 (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

'Verbonden in verhalen'. Met dat thema vliegt Coevorden de jaren 2021 en 2022 aan. De gemeente is voor deze periode benoemd tot culturele gemeente door de provincie Drenthe.

Een thema was er nog niet. Daarover konden inwoners van de gemeente meepraten tijdens een bijeenkomst in november. Met 'Verbonden in verhalen' wil Coevorden ingaan op verhalen over de historie, het gebied, de mensen en de diversiteit van de gemeente. Met verhalen in verschillende vormen, in woorden, beelden en klanken. Naast het thema staan vier pijlers centraal: verbinden, verhalen, vieren en versterken.

Activiteiten

De gemeente laat weten dat er al verschillende activiteiten op het programma staan, zoals de viering van 350 jaar ontzet van Coevorden, een Coevorder Concert Reeks, een Muziektheaterspektakel op de Weeshuisweide, een fietsetappe Deutschlandtour, een Digitaal Cultureel Platform en activiteiten voor jongeren.

Plan

Het programmaplan van Coevorden als culturele gemeente in 2021-2022 ligt inmiddels bij gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe. Wethouder Jeroen Huizing van Coevorden overhandigde het plan samen met Roelie Lubbers. Zij is namens de gemeente de aanjager van de culturele jaren. Het plan kwam volgens de gemeente tot stand met dank aan allerlei culturele organisaties en inwoners die in november mee dachten tijdens de aftrapbijeenkomst.

Financiën

De gemeente Coevorden steekt zelf 200.000 euro in de organisatie, de provincie Drenthe draagt 90.000 euro bij. Een paar activiteiten moeten nog apart gefinancierd worden, blijkt uit het programmaplan. Zo worden de kosten van het Muziektheaterspektakel op de Weeshuisweide geschat op 500.000 euro.

