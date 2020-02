Waar komt de naam van het dorp Amen vandaan?

Maar waar komt deze naam nou vandaan? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! door Rob Stapelkamp. Hij woont in Amsterdam, maar verhuist binnenkort naar het dorp met de bijbels klinkende naam.

Geschiedenis van het dorp

Om achter de herkomst van de naam te komen, kijken we eerst naar de geschiedenis van het dorp. In 1473 heette de nederzetting Ame, sinds 1519 Amen. De oudste bron gaat volgens het Rolder Historisch Gezelschap terug tot 944, toen Amen twee erven telde.

In de 13e eeuw ontstond de marke Amen; omstreeks 1300 hadden Amen en Ekehaar samen vijf waardelen. Een waardeel is de naam voor de eenheid van aandelen in een boermarke, de gemeenschappelijke bezittingen van een buurtschap.

In de 17e eeuw telde Amen drie boerderijen, in 1807 vier en in 1832 vijf. In 1812 had het dorp 37 inwoners, in 1947 144 en in 1991 97. In 1819 kreeg Amen een school, die vanwege een gebrek aan leerlingen in 1853 weer werd afgebroken. In 1903 werd er de coöperatieve zuivelfabriek 'De Hoop' opgericht, maar doordat het werk met de hand werd vervangen door stoomkracht werd deze tien jaar later weer gesloten.

De naam van het dorp

Amen ligt aan een watertje, een soort beek. Ongeveer zes kilometer ten noorden van het dorp ligt aan diezelfde beek Amelte, een streek ten oosten van Assen. Volgens Dick Blok, een bekende plaatsnaamkundige, duidt dit erop dat de waterloop vroeger Aam of Ame heette. Amen betekent in dat opzicht: nederzetting aan de Aam.

De naam heeft dus niets van doen met de Bijbel, maar is te danken aan de ligging aan het watertje dat nu het Amerdiep genoemd wordt.

Zoek het uit!

