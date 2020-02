Slecht werkende politieportofoons door vernieuwd systeem

De politievakbond ACP en de centrale ondernemingsraad van de politie zijn bezorgd over de veiligheid van politiemensen op straat en trekken daarover aan de bel bij de korpsleiding.

De korpsleiding erkent dat het systeem nog niet overal even goed werkt. Hier werd vooraf al rekening mee gehouden, omdat het om een groot en ingewikkeld systeem is. Sindsdien wordt hard gewerkt aan technische aanpassingen en updates, aldus een woordvoerster. Op veel plekken gaat het volgens haar goed, maar onder meer in het oosten van Nederland kan het nog beter.

Dag en nacht aan werken

Gerrit van de Kamp van de ACP bevestigt dat dag en nacht hard wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Maar het duurt nu al acht dagen en dit moet niet te lang meer duren, zegt hij. Het ministerie zegt alle meldingen serieus te nemen. Sinds de laatste updates neemt het aantal meldingen nu af, aldus een woordvoerster van het departement.

Politie Noord-Nederland bevestigt die lezing. "Ook wij hebben opstartproblemen gehad, maar er is heel hard aan gewerkt en we zien dat de problemen nu afnemen", meldt een woordvoerder. "Voor ons is het belangrijkste dat de veiligheid van collega's, en van burgers, voorop staat. En dat is niet in gevaar geweest."

Via C2000 communiceren 80.000 hulpverleners 24 uur per dag met elkaar en met de meldkamer. Niet alleen de politie, maar ook de brandweer, ambulance en sommige afdelingen van defensie werken met het systeem.

Kinderziekte

Linda van der Heide van Veiligheidsregio Drenthe: "We hebben bij de brandweer ook gemerkt dat het systeem even ingeregeld moest worden. Maar tijdens inzet hebben we er geen last van gehad, gelukkig." De woordvoerster spreekt van kinderziektes. "Maar er is net nieuwe software op gezet door het ministerie, en daarmee zijn de problemen hier in ieder geval opgelost."

Hoewel er dus vlak na de vernieuwing van het systeem een aantal problemen waren, lijken deze nu, na een aantal updates, op alle vlakken opgelost te zijn. Zowel bij de politie als bij de brandweer in Drenthe is men tevreden over de werking van het systeem.