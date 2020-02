Commercieel Manager Bowy Odink vertrekt bij Vliegveld Eelde

Odink: "Ik ben destijds bij GAE binnengekomen toen Nordica bij ons ging vliegen. Ik was daar om te doen waar ik goed in ben, veel vluchten binnenhalen. Het vliegveld zit nu in een andere fase, en daar passen mijn capaciteiten niet meer bij."

In goed overleg

Het besluit om te vertrekken is genomen samen met het bestuur. "In een goed wederzijds gesprek zijn we tot de conclusie gekomen dat ik iets anders ga zoeken. Ik weet nog niet wat ik hierna ga doen, ik moet nog op zoek naar wat anders." Wel staat vast dat Odink in Drenthe blijft: "Ik ben gek op deze regio, ik blijf zeker in Drenthe."

