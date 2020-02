NK Wielrennen naar Westerbork: 'We gaan er een feestje van maken'

Westerbork is geen onbekend terrein voor grote wielerevenementen. Zo stond het dorp in 2009 volledig in het teken van de Spaanse Vuelta. Het feit dat Westerbork opnieuw gastheer mag zijn van een wielerevenement is dan ook het gesprek van de dag bij lokale horeca. Restaurant-eigenaar Bertus Witteveen: "Toen ik hoorde dat het NK Wielrennen naar Drenthe kwam, kreeg ik wel goede hoop dat Westerbork daar een rol in kon spelen ja. Ik zie daar ook wel een economisch belang in, niet alleen voor Westerbork maar voor de hele omgeving."

Feestje

"We zetten ons op de kaart. Drenthe is ook een fantastische fietsprovincie. We gaan er gewoon een feestje van maken!" zegt de uitbater enthousiast. Thijs Rondhuis is organisator van het evenement. De wielrenners starten op de Brink van Westerbork: "Hier is de ruimte, dat moet je niet op het plein zelf doen. Daar kan het publiek goed staan, hier kunnen de renners zich mooi opstellen." Rondhuis is enthousiast over het kampioenschap: "Het gaat een groot feest worden. De renners komen dwars door het centrum, voor de kroeg langs. We hebben een mooie route, qua landschap, maar ook publieksvriendelijk. Daarom hebben we ook gekozen voor Westerbork, hier zijn veel ondernemers die goed samenwerken."

Er moet nog wel wat gebeuren voor het zover is: "Het gaat goed in het vergunningentraject, dat hopen we half maart af te ronden. We hebben enthousiaste ondernemers en hoteliers, het wordt een mooi Drents-breed gedragen evenement", besluit Thijs Rondhuis.

