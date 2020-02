Boeren verbolgen over uitgelekt conceptplan stikstofmaatregelen

Boerenorganisaties zijn boos over de uitgelekte plannen voor de landbouw in de stikstofstrijd. Ze spreken over een politiek spel en hebben het gevoel om de tuin te worden geleid.

Roy Meijer van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt is boos vanwege de gang van zaken. "Er ligt dus al een conceptplan waarin maatregelen staan voor ons boeren. Wij weten van niets!". Vrijdag wordt er, naar alle waarschijnlijkheid, een brief naar de Kamer gestuurd waarin plannen staan om de stikstof-uitstoot in de landbouw naar beneden te brengen.

In dat pakket van maatregelen worden miljoenen gereserveerd wordt voor opkoopregelingen. Ook zou er een substantieel bedrag beschikbaar komen voor het verduurzamen van stallen. Dat plan is inmiddels uitgelekt en in verschillende media te lezen. Precies daarover is Meijer boos.

'Gepiepeld'

"Ik krijg weer het gevoel dat we gepiepeld worden. De afgelopen weken heeft het Landbouw Collectief veelvuldig overleg gehad op het ministerie van Landbouw. Voor ons gevoel waren we nog in onderhandeling en zijn we er nog niet uit. Nooit hebben ze gerept over het opstellen van een plan en het naar buiten brengen daarvan. Het is toch logisch dat wij daarvan op de hoogte worden gehouden? Dit zet alleen maar weer kwaad bloed."

Het Landbouw Collectief is een verbond van alle belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen. Het Landbouw Collectief heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de stikstof impasse te doorbreken.

Praten met de landbouw is voor de bühne geweest. Schouten en Rutte hebben allang besloten welke maatregelen er voor ons komen." Roy Meijer, DAJK

Jan Bloemerts van LTO-Noord onderschrijft het gevoel van Meijer. "Het is een politiek spel waar wij middenin zitten. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen waar we nu aan toe zijn."

Geen akkoord

Gedeputeerde Henk Jumelet zit vanavond om tafel met alle provincies en met landbouwminister Schouten. "Dan hopen we te horen wat er in de plannen staat", zegt een woordvoerder van de provincie Drenthe. "In elk geval is er nog geen akkoord bereikt."

Om de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen zet de provincie Drenthe vol in op een 'gebiedsgerichte aanpak', zoals het stimuleren van kringlooplandbouw en innovaties, het saneren of verplaatsen van bedrijven nabij Natura-2000 gebieden, het uitbreiden van emissiearme (stal)systemen en het verlagen van de maximumsnelheid bij natuurgebieden. "Het opkopen van boerenbedrijven is echt een laatste optie", laat gedeputeerde Jumelet weten. " De economie op het platteland moet blijven."

Stikstof is de belangrijkste voedingsstof voor planten en essentieel voor de voedselproductie. Het wordt daarom in de landbouw toegediend als meststof. Een deel van de stikstof komt in de vorm van ammoniak in de lucht terecht.



Schadelijk voor zeldzame dieren en planten

Uiteindelijk daalt die stikstof en ammoniak ook weer neer op aarde, dus ook in kwetsbare Natura 2000-gebieden. Het verrijkt de bodem en hoewel dat positief klinkt, leggen zeldzame planten - die het goed doen op voedselarme grond - het af tegen planten die van voedselrijke grond houden. De brandnetel verdringt bijvoorbeeld de zeldzame orchidee. Dieren en insecten die van de zeldzame planten leven, verdwijnen eveneens.

