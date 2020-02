Visser Assen mag 100 kilometerborden leveren: "We zijn heel blij"

Bedrijfsleider Jasper Zwarts is in zijn nopjes met de opdracht van Rijkswaterstaat. "We weten het nu een dag of vier en we zijn er heel blij mee. Het is nog wel een hele opgave want er zit wel tijdsdruk op. Mogelijk dat we een ander bedrijf benaderen om samen te werken", zegt Zwarts.

Stikstofprobleem

In november heeft het kabinet besloten dat de maximumsnelheid op de snelweg naar beneden gaat naar 100 kilometer per uur. De maatregel was nodig om een deel van het stikstofprobleem op te lossen. Visser Assen is toen gelijk begonnen om een voorraadje 100 kilometer borden aan te leggen.

Omwisselen half maart

De borden worden van donderdagavond 12 maart 22.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur in heel het land omgewisseld. De borden van Visser komen vooral in Noord-Nederland en een deel van Flevoland te staan.

Wat voor bedrag met de order is gemoeid kan Zwarts niet zeggen. "Dat is nog niet helemaal duidelijk. Naast de borden leveren we ook de palen en beugels. Het precieze bedrag is daarom nog onduidelijk. Het plaatsen van de borden wordt trouwens door een ander bedrijf gedaan", aldus Zwarts.