Suzanne Kruizinga wint Vrouw in de Media Award Drenthe 2019

Kruizinga, bestuurslid van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, is enorm vereerd. "Ik vind het vreselijk leuk. Ik had het niet verwacht, maar wel gehoopt."

Lovende woorden

Janneke van Heugten, een van de initiatiefnemers van de prijs, spreekt vol lof over Kruizinga. "Ze is een zeer gedreven bestuurder. Ze weet zichzelf goed in de media te profileren."

Ook de motivaties van de stemmers liegen er niet om. "Kruizinga wordt gezien als een gedreven en bereikbaar bestuurder met een groot hart voor innovatie in de zorg. Ze weet de problematiek in de zorg op een goede wijze aan de orde te stellen, zodat er een discussie kan ontstaan en er oplossingen geboden worden", laat Van Heugten weten.

Rolmodel

Kruizinga vindt het een enorme eer dat ze als rolmodel wordt gezien. "Ik hoop dat ik heel veel vrouwen ga inspireren om de media in te gaan en het gewoon te doen." Voor haar is één ding in ieder geval zeker. "Ik krijg die lach vandaag niet meer van mijn gezicht."

De prijs werd live uitgereikt op de radio bij RTV Drenthe. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt.