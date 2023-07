Tangenborgh vraagt familie en mantelzorgers om hulp tijdens zomer

Zorggroep Tangenborgh vraagt aan familie en mantelzorgers van cliënten om een handje mee te helpen tijdens de maanden juli en augustus. Door oplopende personeelstekorten in de zorg en ziekteverzuim is elke hulp welkom. De zorgorganisatie stuurde onlangs een brief naar de naasten van hun cliënten.

In de brief meldt Tangeborgh dat er simpelweg te weinig mensen zijn om aan alle zorg te kunnen voldoen, vooral met de zomervakantie voor de deur. Er wordt dan ook gevraagd om begrip dat niet 'alle zorg op het gewenste tijdstip kan plaatsvinden'. Naar nieuwe zorgaanvragen wordt 'scherp' gekeken.

Overigens wordt er niet gevraagd om in te springen wat betreft de daadwerkelijke zorg. Het gaat meer om ondersteuning in de vorm van een kopje koffie zetten, hulp bij het aan- en uitkleden, een wandeling maken of een spelletje doen. Zorggroep Tangenborgh neemt de zorg van ongeveer tweeduizend cliënten voor haar rekening. De organisatie beschikt over elf woonzorglocaties in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

Hoog in het vaandel

De Emmer tandarts Hans Prakken ontving ook de oproep van Tangenborgh met het verzoek een helpende hand te bieden. "Ja, zo'n brief raakt me wel." Hij maakt de zorginstelling daarbij geen enkel verwijt. "Inwoners worden daar met warmte omgeven en ik heb zorgcentrum De Bleerinck in Emmen (onderdeel van Tangenborgh) daarom hoog in het vaandel staan." Hij is bekend met de tekorten qua personeel en spreekt daarom van een volslagen terechte vraag richting familie en naasten.

Prakken neemt zelf met een aantal anderen de mantelzorg op zich voor een honderdjarige collega die in De Bleerinck verblijft. "De man heeft geen familie en ik heb mij daarom jaren geleden over hem ontfermd." Hij doet dit werk met vier anderen. "Een aantal doet dat betaald, de rest doet het vanwege de band die ze met hem hebben."

Voedselbank

De groep kijkt nu waar ze een tandje bij kan zetten. "Wellicht heeft iemand nog een verdwaalde neef die zou kunnen bijspringen." Prakken noemt de situatie wel zorgelijk. "Een tekort aan zorgpersoneel in Nederland. Wat doen we dan verkeerd, vraag ik me af." Zelf heeft hij namelijk een voorzetje voor een eventuele oplossing. "Ik heb contact gezocht met De Bleerinck en ze gewezen op de Voedselbank en Stichting Vluchtelingenwerk. De mensen die steun zoeken bij deze organisaties kunnen wellicht een helpende hand willen bieden."

Het gaat om mensen die geen werk hebben of in afwachting van een verblijfsvergunning nog niet mogen werken. Wellicht kunnen ze in dit geval een helpende hand bieden, meent Prakken.

Nieuwe poging

Volgens Gemma Bruins, manager Zorg namens Zorggroep Tangenborgh in Zuidoost-Drenthe, is het niet de eerste keer dat er een beroep wordt gedaan op familie en naasten. "Vorig jaar hebben wij dit verzoek ook al eens gedaan. We kregen daar reacties op binnen en dit jaar besloten we een nieuwe poging te wagen."