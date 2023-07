Arend is enorm bij de tijd met zijn 500 antieke klokken

Zo'n 500 klokken heeft Arend Schonewille in en rond zijn huis in Hollandscheveld. Hij verzamelt graag hangende klokken en dan het liefst Schwarzwalders, want die zijn lekker klein. Dat laatste is een belangrijk punt als elke vierkante centimeter van je muur bezet is met klokken. "Ik heb geen ruimte over meer, het hangt allemaal vol."