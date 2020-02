Djammen: Muziek is uitlaatklep voor Justin Ripassa

"Ik word gelukkig van wat ik doe", aldus Ripassa.

Ziekte

"Ik ben in de muziek terechtgekomen, nadat ik een paar jaar geleden door het oog van de naald ben gekropen met een chronische lever- en nierziekte", vertelt Ripassa. "Dat heeft mij zo gemotiveerd en geïnspireerd dat ik toen ben gaan zingen en gitaarspelen. Dus eigenlijk is alles nog maar heel jong, nog maar drie jaar doe ik dit." Het is sindsdien hard gegaan voor de jonge Ripassa.

Internationaal werk

"Dit is eigenlijk nog een primeurtje, maar we zijn aan het anticiperen op een paar nieuwe nummers die het komende jaar uit gaan komen. Daar zit ook een internationaal label achter." Na zijn debuutsingle Another Friend, die goed werd ontvangen, draait inmiddels ook zijn plaat Passing By een paar maanden mee. Ook die wordt goed ontvangen in binnen-en buitenland. "Dus we gaan kijken waar het allemaal naartoe gaat", zegt Ripassa glimlachend.

Cardiff

De singer-songwriter verruilde inmiddels Drenthe voor Wales. "Ik woon nu een aantal maanden in Cardiff en ik geef daar lessen aan jongeren over hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat doet mij heel goed, omdat ik met mijn muziek ook mensen wil inspireren. Vooral de onbegrepen mensen. Ik wil dat mensen zich realiseren dat ze over het algemeen de meeste invloed hebben over hun eigen lot."

Lees ook: