Leider jeugdbende achter fatale steekpartij Yorneo Emmen blijft drie maanden vastzitten

De 19-jarige Groninger die wordt gezien als onderdeel van de groep die een rol speelde bij het steekincident bij jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen blijft drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag besloten. Het Openbaar Ministerie ziet de Groninger als leider van de groep. Bij dit incident kwam een 26-jarige hulpverleenster om het leven.

Een 16-jarige verdachte uit Ruinerwold en een 19-jarige man uit Emmen werden kort na het incident opgepakt. Beiden gaven toe dat zij in het pand aan de Stationsstraat waren geweest om een kluis te stelen. Dit liep volledig uit de hand. De tieners geven elkaar de schuld van het steken van de medewerkster. Tijdens het verhoor vertelden beiden dat zij in opdracht van een 20-jarige Emmenaar en de 19-jarige Groninger een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen moesten overvallen. Dit mislukte, omdat de zaak net was gesloten.

Later aangifte

De eigenaar had er geen idee van dat zijn zaak op het punt stond te worden overvallen. Hij zag tijdens het op slot draaien van de deur wel een paar jongens, maar had daar verder geen erg in. Daardoor deed hij pas later aangifte van de poging tot overval. Maar deze mislukte overval was volgens de officier van justitie wel het begin van het oprollen van deze criminele bende. Het plan om geld te maken door een tankstation te overvallen was weliswaar mislukt. Daardoor ontstond wel het idee om de kluis van de jeugdinstelling te stelen, waar de jongste op dat moment woonde.

Doordat dit volledig uit de hand liep werd dit tweetal opgepakt en bekenden zij meer gewelddadige overvallen. Uit deze verklaringen kwam naar voren dat de 19-jarige Stadjer hierin een prominente rol speelde. Samen met de 20-jarige Emmenaar stuurde de Groninger een groepje tieners aan die in verschillende samenstellingen overvallen pleegde. De strafbare feiten werden bedacht en gepland in de woning van de twintiger. De tieners vertelden dat de Stadjer een tip had gekregen over geld in het tankstation.

Fastfoodrestaurant

De 16- en 19-jarige kregen een tas, kleding en een mes mee. Zo ging het ook tijdens de gewapende overval op een restaurant van McDonald's aan de Hoenderkamp in Emmen op 9 januari. De overvallers kregen een vuurwapen, tas en gezichtsbedekking mee. Met bivakmutsen op bedreigden de twee de medewerkers achter de balie. Daarbij werd een schot gelost. De twee, de 16-jarige Emmenaar en een 17-jarige plaatsgenoot, maakten ruim 300 euro buit. Het geld werd in de woning van de twintiger verdeeld. Ook de Groninger profiteerde hiervan mee, zeiden de jongens later tegen de politie.

De Groninger ontkent. Hij was wel eens in de woning in Emmen, maar verbleef met name op de slaapkamer. Daar sliep hij of zat hij te gamen. Hij hield zich afzijdig van wat er verder in de woning gebeurde, zou de man hebben verklaard. Door de overval op het fastfoodrestaurant kwam ook de 17-jarige Emmenaar in beeld. De jongen kwam vrij snel weer vrij, maar is volgens de officier van justitie onlangs opnieuw aangehouden in Duitsland. De zaken van de vijf verdachten staan eind januari 2024 gepland om inhoudelijk te worden behandeld.

Psychisch onderzocht

Omdat in dit strafproces meerdere verdachten terecht staan en sprake is van een reeks aan strafbare feiten, zal hiervoor meerdere dagen worden uitgetrokken. De vijf verdachten worden nog psychisch onderzocht, waaronder de twintiger in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De advocaat van de Stadjer vroeg de man vrij te laten. De rechter ging hier niet in mee. De zaak is daarvoor te ernstig.