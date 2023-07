Leerlingen helpen 24 uur in woonzorgcentrum in Norg: 'Gewoon gezellig'

Bijzondere gasten in verzorgingshuis De Wiekslag in Norg. Tussen de oudere bewoners doken deze week een paar 13- en 14-jarigen op.

Want de tweedeklassers van het Dr. Nassaucollege in Norg zijn aan de hand van een zelfbedachte uitdaging aan het ontdekken wat ze later willen worden. En dus trokken de leerlingen met slaapzakken en luchtbedden naar het woonzorgcentrum.

Spelletjes en karweitjes

Stilzitten was er niet bij voor de tieners. "Een van mijn groepsleden heeft bingo met prijsjes meegenomen, we wandelen en zijn aan het koffie schenken", vertelt Lenn. Milan vult aan: "We hebben de vaatwasser uitgepakt, tafels gedekt en spelletjes met de ouderen gedaan."

Locatiemanager Inge Smit is er blij mee. "Het imago van de ouderenzorg is niet altijd even positief, en als mensen van die leeftijd dan willen komen kijken: dat is de toekomst voor de zorg. Laat ze maar komen." Volgens haar genoten de bewoners. "Mensen hebben er ontzettend veel plezier in dat jongelui de hagelslag op de boterhammen doen", geeft ze als voorbeeld.

Gewoon gezellig