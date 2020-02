Chinese asielzoeker krijgt baan in Hoogeveens restaurant

Twee jaar geleden komt David Zhang met zijn vrouw en zoon naar Nederland als vluchteling. Het gezin woont in het AZC in Hoogeveen. Zhang heeft inmiddels een verblijfsvergunning. In China heeft hij 20 jaar als kok gewerkt. Nu wil hij graag de Nederlandse keuken leren.

'Hij kan snijden als de beste'

Een maand geleden begint hij aan een stage bij de Peppermill in Hoogeveen. Eigenaar Kevin Smit wist in eerste instantie niet goed wat voor vlees hij in de kuip had. "Hij zegt wel dat hij kan koken, maar dat weet je natuurlijk niet. We besloten het te proberen en het ging eigenlijk meteen heel goed. Hij ontwikkelde zich heel snel. In het begin was de taal nog wat lastig, want wij spreken geen Chinees, maar zijn Nederlands wordt steeds beter."

De stageperiode bevalt aan beide kanten zo goed dat Zhang vandaag een arbeidsovereenkomst ondertekent. "Ik ben heel blij", zegt Zhang. "Ik ben heel gelukkig want ik hou van koken." Al is het voor hem ook even wennen, want de Chinese keuken is natuurlijk heel anders dan de Nederlandse keuken. Hij heeft daarom een hoop te leren, maar in Hoogeveen zijn ze al snel onder de indruk van hem. "In heb begin gaven we hem een mes om wat groente te snijden en we keken onze ogen uit. Dat ging van 'hak, hak, hak, hak', echt hartstikke snel. Die man kan snijden als de beste."

Geen Chinese gerechten

Maar ondanks dat er nu een Chinees in de Hoogeveense keuken staat, komen er nog geen Chinese gerechten op de kaart. "Nee, geen Babi Pangang", zegt Smit lachend. Komende vrijdag heeft David Zhang zijn eerste officiële werkdag.