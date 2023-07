VAKO hoopt eindelijk de velden naar het niveau van de club te tillen

Van Wijk baalt daar stevig van. Hij werkte voor de voormalige gemeente Hoogezand (inmiddels opgegaan in de gemeente Midden-Groningen) en was verantwoordelijk voor de velden van sportclubs. "Als ik wist dat HSC 's weekends een wedstrijd met regen had gespeeld, zorgde ik dat we er maandag met een roller overheen gingen. We stonden toen dicht bij de clubs. Ik heb het idee dat in Tynaarlo de afstand wat groter is."