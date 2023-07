Pearl Village & Weijdepop Dalen houdt buren te vriend, festival is er klaar voor

Organisator Jory Bosch geeft aan wat die afspraken zoal zijn: "Het terrein verplaatsen we bijvoorbeeld iets meer naar achteren. De komende jaren gaan we op zoek naar andere locaties, net iets buiten Dalen. Tot en met 2026 kunnen we in ieder geval op deze locatie ons festival organiseren." Ook worden niet meer dan 5.000 bezoekers per dag toegelaten. Bij deze editie mikt het evenement op vierduizend bezoekers per dag. "De zondag is gratis toegankelijk, dus voor die dag weten we nog niet hoeveel mensen we mogen ontvangen", aldus Bosch.