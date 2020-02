Drents Museum haalt ruim miljoen euro op in Leiden: 'Apetrots'

Het Drents Museum heeft vandaag ruim een miljoen euro binnengehengeld op het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij in Leiden. Driekwart miljoen is speciaal bedoeld voor een make-over van de Drenthe-collectie.

"Waar is de directeur van het Drents Museum?", vroeg presentator Robert ten Brink, toen hij met een cheque van 750.000 door de volle zaal in museum Naturalis liep. Voor museumdirecteur Harry Tupan het moment om op te staan en de cheque in ontvangst te nemen.

"Dit betekent zoveel voor het museum en Drenthe", zegt hij uitgelaten. "Wij willen een revitalisering van de Drenthe-collectie, we schreven daarvoor een plan en dat is beloond. Ik ben apetrots op het team, het is héél véél geld."

Profileren

Met de herinrichting wil het museum de Drentse pronkstukken beter profileren, zoals de oudste boot ter wereld, de kano van Pesse.

"Die willen we op een andere manier neerzetten. Als Drenten hebben we altijd een best bescheiden opstelling. Het is zaak om meer gezien te worden door niet-Drenten." Het is de bedoeling dat het Drents Museum een voorportaal wordt voor musea en landschappen in Drenthe.

Gegund

De kosten van alle plannen zijn zo'n 8 miljoen euro. Daarvan is volgens Tupan inmiddels zo'n 5 miljoen binnen. In Leiden kreeg het Drents Museum ook nog een vaste bijdrage van 300.000 euro en een bonus van 165.275 euro, die door loterijspelers bijeen werd gespeeld. Daardoor liep het totale geld dat naar Assen komt op tot ruim een miljoen euro.

"Ik ben een oude rot in het vak, dus veel mensen die er rondliepen kende ik al. Wat ik merkte is dat het geld ons heel erg gegund werd", vertelt Tupan. "Slechts een paar musea krijgen zo'n mooi bedrag."