Natuurbeschermingswacht richt pijlen op concert Rammstein vanwege geluidsnormen

De Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken is naar de rechter gestapt om de vergunning voor de concerten van Rammstein van donderdag en vrijdag in het Groninger Stadspark aan te vechten. Volgens secretaris Geert Starre is de geluidsbelasting van het concert te hoog.

Dat geldt zowel voor de bezoekers als de vogels in de omgeving, vindt de Meppeler. De Natuurbeschermingswacht vraagt daarom aan de bestuursrechter om de vergunning voor het evenement op te schorten, meldt RTV Noord . De stichting won eerder dergelijke zaken rondom andere evenementen.

Decibels

Normaal gesproken mag een concert niet meer dan 100 decibel geluid produceren. Het college van B&W van Groningen heeft die grens speciaal voor Rammstein verruimd naar 103. "Die 103 is in de praktijk nog veel hoger", legt Geert Starre uit. "Dat gaat eerder richting de 113 decibel. Dat levert gegarandeerd gehoorschade op, zelfs met oordoppen in. Daarnaast worden de vogels uit de bomen geblazen."

Rondom het Stadspark zouden zo'n 52 soorten vogels leven, waarvan er veel nog broeden, zegt Starre. Volgens Starre spelen er vier zaken: "Een burgemeester (Schuiling, red.) die toestemming verleent voor een evenement, een wethouder (Molema, red.) die de geluidsnormen oprekt, de provincie die een vergunning verleent voor vuurwerk en diezelfde provincie die een verzoek tot handhaving van de normen voor het concert afwijst. Ergens klopt er hier iets niet."

Starre weet nog niet wanneer de zaak bij de bestuursrechter dient. "Dat is sowieso voor het concert. Het kan elk moment gebeuren, we kunnen bij wijze van spreken een uur van tevoren op de hoogte gebracht worden dat de zaak dient. We stappen niet voor de flauwekul naar de rechter. We denken een hele sterke zaak te hebben. Hier zit dagen voorbereidingswerk in."

Minder lawaai

Hoe het gaat aflopen, valt voor de secretaris van de Natuurbeschermingswacht heel moeilijk te voorspellen. Het uiterste is dat de twee concerten van de Duitse metalband Rammstein worden afgelast. "Er zitten zoveel haken en ogen aan, het zou maar zo kunnen dat onze zaak op een formaliteit wordt afgewezen. Maar ik denk dat het er op uit gaat draaien dat de concerten in gewijzigde vorm gaan plaats vinden. In andere woorden: met minder lawaai..."

Want daar maakt Starre zich nog de grootste zorgen over: wat de gevolgen van het concert zijn. "Voor de vogels natuurlijk, maar ook voor de mensen die er naartoe gaan. Het levert gegarandeerd gehoorschade op. Als je aan je eigen belang denkt, wil je er helemaal niet heen..."

