Midden-Drenthe vangt bot bij rechter, Jade-bestuurder hoeft niet te betalen

De gemeente Midden-Drenthe kan fluiten naar de bijna 8 ton die het meende te moeten krijgen van de oud-directeur van het Jade College. De rechter vindt niet dat de man persoonlijk aansprakelijk is in een zaak die draait om geld voor asielzoekersonderwijs.

De gemeente moet het beslag op het huis en de bankrekening van de oud-bestuurder opheffen. Daarnaast moet Midden-Drenthe de proceskosten betalen.

Wie betaalt wat?

Stichting Jade College verzorgde in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe onderwijs aan asielzoekerskinderen die in 2014 naar Oranje kwamen. Daarmee werd al begonnen voordat er geld van het ministerie van Onderwijs voor kwam.

De gemeente betaalde voor het eerste jaar ruim een miljoen euro, voor het tweede schooljaar ruim zes ton en ging ervan uit dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de kosten zou terugbetalen voor die periode.

Daar was namelijk met het COA over gesproken bij de onderhandelingen over de komst van asielzoekers naar Oranje. In de definitieve overeenkomst was deze afspraak echter verdwenen. En dus betaalde het COA uiteindelijk niet voor het onderwijs.

Wantrouwen

Het ministerie maakte voor het tweede schooljaar wel geld over voor de school in Oranje, de stichting schoof dit geld door naar een moederstichting. Jade bleef echter ook geld ontvangen van de gemeente. De gemeente wantrouwde de oud-directeur vanwege deze dubbele inkomsten voor hetzelfde werk.

In november 2017 kwamen Jade en de gemeente een regeling overeen dat de gemeente 1,6 miljoen euro zou moeten terugkrijgen. Het miljoen uit het eerste schooljaar wilden Jade en Midden-Drenthe alsnog bij het COA of ministerie halen. Dat mislukte.

Jade betaalde vervolgens in totaal ruim 1,5 miljoen euro aan de gemeente, maar kreeg ook weer geld van de gemeente voor het geven van onderwijs. Door de teruglopende instroom van asielzoekers kwamen verschillende onderdelen van Jade in de problemen, waaronder de onderwijstak in Oranje. Die ging in juli 2019 failliet.

Bestuurder aansprakelijk gesteld

Omdat er daarvoor al met geld was geschoven tussen Jade-stichtingen, zat er na het faillissement niks meer in de kas voor Midden-Drenthe. Die bleef beteuterd achter, want geld voor dat eerste onderwijsjaar kon nu nergens meer teruggehaald worden. En dus richtte de gemeente de pijlen op het privé-eigendom van de oud-directeur.

Volgens de Jade-bestuurder wist de gemeente hoe de geldstromen liepen binnen de groep Jade-stichtingen. Ook wist de gemeente hoe de financiële situatie was toen er afspraken werden gemaakt over terugbetalingen. De gemeente kreeg recht om de volledige administratie van Jade in te zien.

De rechter stelt nu dat uit niets blijkt dat de onderwijsstichting zou moeten opdraaien voor kosten van het eerste jaar onderwijs, en dus na het faillissement ook niet de oud-bestuurder. Dat de gemeente helemaal geen geld meer kon krijgen na het faillissement omdat er met geld geschoven was, acht de rechter niet als een ernstig verwijt.

Daarnaast had de gemeente zelf inzicht in de geldstromen binnen de Jade Groep. Kortom, de directeur handelde niet onrechtmatig. De gemeente blijft met lege handen achter.

Gemeente berispt

De rechter gaf de gemeente Midden-Drenthe ook nog een tik op de vingers. Volgens hem heeft de gemeente niet alle informatie volledig en naar waarheid geleverd. Zo stelt de gemeente dat de stichting bewust dubbel factureerde, terwijl daar geen bewijs voor is.