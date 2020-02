Zorgen VVD Hoogeveen over op straat zetten van asielzoekers

De VVD in Hoogeveen maakt zich zorgen over het op straat zetten van overlastgevende asielzoekers. Daarom stelt de partij hierover vanavond vragen.

Eerder deze week berichtte RTV Drenthe over de overlastgevende asielzoekers die uit de Extra Begeleiding- en Toezichtlocatie (EBTL) in Hoogeveen op straat waren gezet. De rechter vond dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de asielzoekers niet op straat had mogen zetten.

In de EBTL (de Extra Begeleiding- en Toezichtlocatie) in Hoogeveen werden overlastgevende asielzoekers opgevangen. Het is een strengere opvanglocatie dan een normaal asielzoekerscentrum. Sinds deze maand heeft de gemeente Hoogeveen geen EBTL meer maar een HTL, Handhaving en Toezichtlocatie. Daarvoor gelden nog weer strengere regels dan in een EBTL.

Maatregel hoort bij beleid

Volgens het COA is de maatregel om asielzoekers op straat te zetten een uiterste maatregel als bijvoorbeeld een gesprek of het inhouden van zakgeld geen effect heeft gehad. De maatregel om asielzoekers op straat te zetten, is volgens het COA opgenomen in het beleid van de EBTL. Het COA brengt de burgemeester op de hoogte als een asielzoeker uit de opvanglocatie wordt gezet. Maar de woordvoerder van het COA kon niet zeggen of het in deze twee specifieke gevallen ook echt gebeurd was.

De gemeente laat in een reactie weten dat de burgemeester niet op de hoogte was van het op straat zetten van deze twee asielzoekers. Burgemeester Loohuis weet wel dat de maatregel bestaat en noemt de maatregel van het op straat zetten van asielzoekers 'onwenselijk'. Eerder heeft de burgemeester wel een asielzoeker die overlast veroorzaakte op straat in de vreemdelingenbewaring gezet.

Zorgwekkend

De VVD Hoogeveen uit nu haar zorgen over de situatie. Hebben het COA en de burgemeester de veiligheid van de inwoners van Hoogeveen wel kunnen garanderen tijdens het op straat zetten van de overlastgevende asielzoekers?

"Ik vraag me heel erg af hoe dat gaat wanneer een asielzoeker buiten de muren van de opvanglocatie wordt gezet. Het gaat dan over de openbare ruimte en over iemand met een achtergrond die niet vrijwillig naar Hoogeveen is gekomen", stelt Debbie de Bruijn, fractievoorzitter van de VVD. "Hoe weet het COA of iemand dan ook weer terugkomt naar de opvang? Is het een afspraak om 'om vijf uur weer thuis te zijn'? Er moeten dan toch instanties op de hoogte zijn van wat de persoon doet."

De Bruijn hoopt dat de burgemeester slapeloze nachten bij inwoners kan wegnemen. "Wij hopen dat het college de raad wil inlichten, omdat wij ons zorgen maken. Hoe kan de burgemeester de veiligheid van de Hoogeveners waarborgen?"

Andere maatregelen bij een HTL

Overlastgevende asielzoekers mogen bij een EBTL wel zonder begeleiding de straat op, maar bij een HTL niet. Dus ook niet als strafmaatregel. Daarmee bestaat er volgens het COA geen kans dat de situatie zich nog een keer voordoet. Burgemeester Loohuis bevestigt dat hierover afspraken met het COA zijn gemaakt.

De Bruijn hoort dit vanavond ook graag van de burgemeester. "Ik snap dat het COA per opvang een ander beleid voert, maar dat is voor de gewone burger niet begrijpelijk of niet zichtbaar. Het gaat ook om het subjectieve veiligheidsgevoel van de inwoners. Daarom wil ik dat de burgemeester, voor welke opvang dan ook, de veiligheid kan garanderen."

Vanavond worden de vragen mondeling in de gemeenteraad behandeld. Dan krijgen ook andere partijen de mogelijkheid om te reageren op de kwestie.