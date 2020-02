Gewonde na botsing met militair voertuig in Hooghalen

Op de Beilerweg in Hooghalen is vanochtend vroeg een auto tegen een militair voertuig gebotst. De bestuurder van de personenauto is mogelijk met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half vier in de ochtend. De auto zou achterop het militaire voertuig, een zogeheten Fennek, zijn gebotst, maar dat is niet bevestigd door de politie of Defensie.

Een Fennek is een licht verkennings- en bewakingsvoertuig. Het voertuig is volgens Defensie moeilijk zichtbaar en erop gebouwd om onopvallend te kunnen rondrijden. Het is niet bekend of de automobilist het legervoertuig daardoor over het hoofd heeft gezien.