Stormachtig weer op komst: 'Het wordt een kletsnatte bedoening'

Verliep juni nog overwegend droog met zelfs een aantal tropische dagen, de julimaand laat tot nu toe een behoorlijk ander weerbeeld zien. Gematigde temperaturen, zon en wolken die elkaar afwisselen en een straf windje dat opsteekt. Vanaf morgenochtend wordt het nog een stuk onstuimiger en trekt de wind verder aan.

RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag kan nog niet precies zeggen hoe het weerbeeld eruit komt te zien, maar dat het even flink tekeer gaat, is wel zeker. "Een storing heeft het gemunt op het warme zeewater in de Noordzee. Dat is een mooie voedingsbodem om een heel actieve storing te worden, die over Nederland trekt en heel veel regen gaat veroorzaken."

Hevige regenval

Hoeveel er valt is nog even gissen, maar het zal 'regen van betekenis' zijn, verzekert Van der Zwaag. "Minstens 20 millimeter", schat hij in. "Een kletsnatte bedoening."

Aankomende nacht worden de eerste tekenen van het omslaande weerbeeld zichtbaar. Het kan urenlang licht regenen. Na een kalmere periode halverwege de ochtend, trekt het laat in de morgen weer aan met fellere buien en stevige windstoten. "Ongeveer windkracht 8, dat gaan we wel halen."

Code geel