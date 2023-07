Landbouwminister bezoekt Veenkoloniën: 'Innovatie is een van de oplossingen bij grote opgaven'

Het viel Adema op hoe anders de Veenkoloniën zijn, bijvoorbeeld in vergelijking met Lelystad. "Er zijn heel veel algemene maatregelen, maar ik merk dat maatwerk nodig is."

Dat is ook precies een van de zaken in het tienpuntenplan dat Innovatie Veenkoloniën aan de minister overhandigde: 'Kom samen met ons tot een gebiedspassend beleid'. Een ander punt is de kalenderlandbouw. Dat is de regel dat boeren voor 1 oktober een wintergewas in moeten zaaien, ook al zijn de consumptieaardappelen die daarvoor moeten wijken nog niet volgroeid.

Boer de baas

Daarover zegt Adema: "Ik ga hierover heronderhandelen. Daar zitten elementen in die voor boeren slecht uitpakken. Hier hebben we dan te maken met zetmeelaardappelen, maar je zult maar consumptieaardappelen telen... De boer moet weer baas worden op zijn eigen erf."

Vanzelfsprekend werd er ook gesproken over het geklapte landbouwakkoord. Adema noemt dat het Niet-Landbouwakkoord. "De komende maanden staan in het teken van het schrijven van een alternatief voor het landbouwakkoord. In weerzin van een aantal partijen in de Tweede Kamer blijf ik in contact met de agrarische sector. We zullen met elkaar doorpraten over wat we in dat beleid willen hebben. Dat zal een snel proces zijn", aldus Adema.

Nog een perspectief

De minister neemt voor de besprekingen het landbouwakkoord dat er ligt als basis. "Dat gaan we verder verrijken en aanvullen, want er is veel goeds geschreven. Ik krijg veel signalen van de ketenpartijen dat ik het niet overboord moet gooien en hiermee door moet gaan. Zodat er eind september een goed plan ligt met perspectief", vervolgde hij.

Over dat perspectief kwamen de boeren met kritische kanttekeningen. Want waar blijft dat nu? De aanwezigen gaven hem mee dat er te veel wordt gekeken naar perspectief in 2040 en niet naar de korte termijn. "We kunnen niet alles beïnvloeden. Ik hoop van harte dat de Europese Commissie ruimte geeft voor veredelingstechnieken naar meer weerbare teelten toe. En we gaan de eerste stappen zetten in de kalenderlandbouw dit jaar. We willen de omslag echt gaan maken. Daar kunnen jullie mij aan houden", antwoordde Adema.

Hoop op actie